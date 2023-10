Corinthians mira premiação recorde na briga pelo título da Libertadores feminina

Após conquistar a Libertadores feminina em três das últimas seis edições, o Corinthians segue forte mais uma vez na briga pela taça. Com 100% de aproveitamento na atual edição, as "Brabas" enfrentam o Internacional nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Além da oportunidade de isolar-se como o clube que mais conquistou o torneio - podendo ultrapassar o São José -, a equipe alvinegra pode obter a maior premiação de sua história na categoria em caso de título.

Neste ano, o valor oferecido pela Conmebol para o campeão é de US$ 1,7 milhão (R$ 8,6 milhões), que se somam a outros U$ 50 mil (R$ 252 mil) já garantidos apenas pela participação no torneio. O montante total é o maior valor oferecido pela entidade Sul-Americana, que em 2023 distribuirá um total de US$ 3,35 milhões (cerca de R$ 17 milhões) entre os clubes, o que representa um aumento de 55% em relação ao ano passado.

Para efeito de comparação, a quantia que o Corinthians poderá receber, se for campeão, pode superar com sobras os valores obtidos com as conquistas dos últimos anos. Somando as bonificações alcançadas nesta temporada e na de 2022, o valor não chega nem aos R$ 3 milhões, com as conquistas da Supercopa deste ano (R$ 500 mil), Campeonato Brasileiro 2023 (R$ 1,2 milhão), Paulistão 2022 (R$ 1 milhão) e Brasileirão 2022 (R$ 180 mil).