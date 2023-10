Corinthians encerra preparação para jogo contra Fluminense; veja provável escalação

Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, no estádio do Maracanã, às 21h30 (de Brasília). O Alvinegro tem como objetivo sair da parte de baixo da tabela do Brasileirão.

Veja como foi o treino

O elenco iniciou as atividades do dia na parte interna do CT, com ativação e força na academia. Na sequência, os atletas foram para o campo 3 para o aquecimento sob orientação da equipe de preparação física. No campo 4, o técnico Mano Menezes comandou um treino tático para fazer os últimos ajustes no time que enfrentará o Flu.

Mano também promoveu um trabalho de bolas paradas ofensivas e defensivas antes de encerrar a atividade do dia. Alguns jogadores fizeram complementos de finalizações, cabeceios defensivos e cobranças de pênaltis.