Corinthians bate Inter nos pênaltis e enfrenta o Palmeiras na final da Libertadores feminina

O jogo

Sabendo da força das adversárias, o Internacional foi a campo com o contra-ataque como estratégia principal. Propondo mais o jogo, o Corinthians chegou na área adversária e exigiu defesas da goleira Gabi Barbieri. Do outro lado, as Coloradas souberam atacar quando tinham a bola e abriram o placar aos 31 minutos. Após passe errado de Gabi Zanotti no meio-campo, Belén Aquino puxou o contra-golpe e tocou para Priscila, que entrou na área e finalizou rasteiro para abrir o placar.

Precisando buscar o resultado, a equipe comandada por Arthur Elias dominou completamente o restante do jogo. O Internacional recuou e tentou segurar o resultado, mas aos 19 minutos do segundo tempo a lateral Eskerdinha recebeu segundo amarelo e deixou o time gaúcho com dez jogadoras em campo. As Brabas aproveitaram a vantagem numérica e chegaram ao empate aos 33 minutos.

Gabi Portilho cruzou pelo lado direito da linha de fundo e Vic Albuquerque subiu na segunda trave para cabecear para o fundo da rede. A maior artilheira da história do Corinthians feminino saiu do banco para levar o jogo para as penalidades.

Disputa de pênaltis