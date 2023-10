Comissão Eleitoral do Corinthians aprova candidaturas de André Negão e Augusto Melo

A Comissão Eleitoral do Corinthians aprovou as candidaturas de André Negão (situação) e Augusto Melo (oposição), candidatos da eleição presidencial do clube, marcada para 25 de novembro.

A partir de agora, qualquer associado do clube tem 24 horas para solicitar a impugnação de uma das chapas que concorrem ao pleito. Se isso acontecer, quem vai avaliar o pedido é Alexandre Husni, presidente do Conselho Deliberativo. Caso Husni não atenda à solicitação, a única maneira de impugnar seria levando o caso à Justiça, hipótese não descartada por membros de grupos da situação.

A Comissão Eleitoral do Corinthians é formada por: Ivaney Cayres de Souza (presidente), Carlos João Eduardo Senger, Carlos Roberto Elias, Domingos Savio Zainaghi e Paulino Tritapepe Neto.