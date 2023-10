Com convocados de volta, Palmeiras se prepara para enfrentar o Atlético

No compromisso diante do Galo, o Verdão irá utilizar um uniforme especial em prol das campanhas do 'Outubro Rosa' e 'Novembro Azul', para conscientização do câncer de mama e do câncer de próstata, respectivamente. As camisas de jogadores e goleiros serão vendidas exclusivamente por meio de um leilão digital e toda a verba será repassada para o hospital A.C. Camargo Cancer Center.

Há um mês sem vencer e vindo de três derrotas consecutivas no Brasileirão, o Palmeiras ocupa a quarta colocação, com 44 pontos, empatado com o quinto colocado Flamengo, e 11 atrás do líder Botafogo.