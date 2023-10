Com lesão grave no joelho, atacante Neymar cita momento muito triste: "O pior"

Neymar se machucou durante a derrota do Brasil para o Uruguai, por 2 a 0, pela quarta rodada das Eliminatórias, e deixou o gramado de maca, dando lugar a Richarlison. Exames clínicos e de imagem, realizados nesta quarta-feira, em São Paulo, constataram uma ruptura do ligamento cruzado e do menisco do joelho esquerdo, com necessidade de cirurgia. A data para o procedimento ainda não foi definida.

O tempo de recuperação é de seis a oito meses. Sendo assim, Neymar vira dúvida para a disputa da Copa América, que está prevista para ocorrer em junho de 2024, nos Estados Unidos.

Nesta temporada, Neymar tem apenas nove jogos, sendo cinco deles pelo Al-Hilal e e quatro pela Seleção Brasileira. Além disso, ele ainda tem três gols e cinco assistências.

Esta é a segunda lesão de Neymar no ano. Ainda jogador do Paris Saint-Germain, em fevereiro deste ano, o craque sofreu uma entorse no tornozelo direito, lesão que também precisou de intervenção cirúrgica e o tirou dos gramados por mais de quatro meses.

