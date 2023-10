Com desfalques, Cruzeiro divulga relacionados para o confronto diante do Flamengo no Brasileiro

Nesta quarta-feira, o Cruzeiro divulgou a lista dos 23 jogadores relacionados pelo técnico Zé Ricardo para o confronto diante do Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro. A Raposa enfrenta o Rubro-Negro nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Mineirão, pela 27ª rodada do torneio nacional.

O principal destaque da lista são os desfalques que a equipe mineira possui. O lateral direito William ficou de fora dos relacionados pois "cumpre protocolo após concussão sofrida na partida contra o Cuiabá", informou o clube através de suas redes sociais.

Além do defensor, Zé Ricardo também não poderá contar com outros dois atletas. Os meio-campistas Filipe Machado e Lucas Oliveira receberam o terceiro cartão amarelo no último confronto disputado pelo Brasileiro e terão que cumprir suspensão.