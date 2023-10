Com 100% e clima mais leve, Marcelo Fernandes completa um mês da 'estreia' como técnico do Santos

Desde que passou a dirigir o Peixe, o treinador melhorou o ambiente no CT Rei Pelé e deixou o clima mais leve no dia a dia. Os jogadores relatam que o comandante dá confiança ao elenco e trata a todos com humildade. Com ele, o time venceu o Bahia, Vasco e Palmeiras.

Com os resultados, o Santos deixou a zona de rebaixamento e subiu para o 15º lugar da classificação, com 30 pontos, sendo três de vantagem sobre o Z4. A equipe busca manter a boa fase para se afastar ainda mais da parte de baixo da tabela.

O próximo compromisso do Peixe está marcado para esta quinta-feira, diante do vice-líder Red Bull Bragantino. O jogo acontece às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.