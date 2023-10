Caetano avalia período de treinos no Corinthians e projeta jogo contra Fluminense: "Temos que tomar cuidado"

A suspensão de Lucas Veríssimo pode fazer com que Caetano tenha minutos no duelo do Maracanã. A última partida do beque de 24 anos foi a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na temporada, o jovem tem 18 jogos, sendo 14 como titular.

Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O Timão está na 14ª posição, com 31 pontos, e quer melhorar sua posição na tabela.