"Buscamos sempre vencer" e "jogo difícil": atletas do Brasil lamentam revés em Montevidéu

"A gente sabia do jogo difícil que encontraríamos aqui, assim como contra a Venezuela. Time está um pouco para trás, isso dificulta. Cabe a nós fazer mais cruzamentos e achar o último passe. Faltou arriscar de fora da área. Agora, não adianta ficar lamentando. O jogo já passou, perdemos. É levantar a cabeça para a próxima partida no Rio de Janeiro."

Marquinhos

"Acho que ninguém está feliz com o momento. Sabemos o quanto que é importante a vitória para o nosso começo de ciclo. Resultados são a chave para tudo, para ter um bom ambiente e conseguirmos trabalhar tranquilamente. Temos que saber que precisamos melhorar muito. Colocar os pés no chão para melhorar os detalhes, que são neles que estamos pecando e fazem a diferença."

Casemiro

"Apenas a inteligência. Sabemos que os jogadores se preocupam com Neymar, Rodrygo. Você acaba vendo um buraco ali e achando um espaço. Mas todo mundo sabe que meu posicionamento é na frente da área, tentando dar equilíbrio para a equipe. Mas é muito mais no momento, no calor do jogo, você vê um buraco que acaba dando certo. Conseguimos umas saídas com o Gabriel (Jesus)."