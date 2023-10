Brasil perde jogo de Eliminatórias pela primeira vez em oito anos; veja outras marcas negativas

O Uruguai em si, especificamente falando, também imputou marcas negativas ao Brasil.

Essa foi apenas a segunda vitória do Uruguai para cima do Brasil na competição: a primeira havia sido na estreia de Felipão no comando técnico, em 2001, por 1 a 0. Ao total, além do revés, a seleção tinha retrospecto de seis triunfos e cinco empates diante da 'Celeste'.

Além disso, foi também a primeira vez em 40 anos que o time uruguaio venceu a Seleção Brasileira por dois ou mais gols de diferença.

Com o resultado adverso, Fernando Diniz perdeu seu primeiro jogo no comando da Seleção. A equipe 'amarelinha' estaciona nos sete pontos, com campanha de duas vitórias, um empate e um revés. Já o time da casa iguala a pontuação do Brasil, mas pelos critérios de desempate, assume o segundo lugar da tabela de classificação das Eliminatórias ? atrás apenas da Argentina.

O Brasil, agora, só voltará aos campos no próximo mês. No dia 16, em Barranquilla, os comandados de Fernando Diniz visitam a Colômbia às 21h (de Brasília), pela quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O Uruguai, por sua vez, visita a Argentina no Monumental de Núñez, no mesmo dia e horário.