Botafogo vence América-MG com golaço e abre 12 pontos de vantagem na ponta do Brasileiro

O Botafogo emplacou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Os alvinegros venceram o América-MG por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Independência. Os cariocas contaram com dois gols de Júnior Santos para ampliar a vantagem na liderança da Série A para 12 pontos.

O Fogão abriu o placar no primeiro tempo, com Júnior Santos. O América-MG igualou antes do intervalo, com Benítez. Já no segundo tempo, Júnior colocou os alvinegros novamente a frente no placar, com um golaço de fora da área.

Pela próxima rodada, o Botafogo terá pela frente o Athletico-PR, neste sábado, no Nilton Santos, às 21h (de Brasília). No dia seguinte, o América-MG visita o Corinthians, em São Paulo, às 18h30.