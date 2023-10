Barcelona comunica lesão de Sergi Roberto; Yamal e Balde participam de treino

Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Apesar disso, o treinamento dessa quarta contou com as presenças do lateral Alejandro Balde (lesão no adutor de um dos tendões da coxa) e do atacante Lamine Yamal (lesão no flexor do quadril esquerdo). A dupla de joias de La Masia também se recuperava de problemas físicos e, agora, já estão em processo de transição física. Com isso, o retorno dos jovens está mais próximo, mas ainda não garantido.

O Barça volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Athletic Bilbao, às 16 horas (de Brasília), em casa, pelo Campeonato Espanhol. Os culés atualmente ocupam terceira colocação com 21 pontos, três a menos que o rival e líder Real Madrid.