Atual presidente do Barcelona, Joan Laporta é acusado de suborno por juiz do "Caso Negreira"

O "Caso Negreira" segue tendo desdobramentos na política da Espanha. Segundo o despacho do qual teve acesso o jornal El Periodico, o juiz Joaquín Aguirre incluiu o atual presidente do Barcelona, Joan Laporta, na investigação por suborno e outros crimes de corrupção.

Laporta entrou no grupo de acusados de ter se envolvido no pagamento de 7,5 milhões de euros de euros ao vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, durante 18 anos. A decisão foi emitida pelo 1º Tribunal de Instrução de Barcelona.

Além do atual dirigente, estão sob investigação os ex-presidentes do clube Sandro Rosell, Josep Bartomeu e outros membros da diretoria. Eles são acusados de suborno, falsificação de documentos, corrupção esportiva e administração desleal. De acordo com o juiz do caso, "todos tiveram uma responsabilidade efetiva na decisão de efetuar os pagamentos".