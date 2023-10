Atlético-MG inicia venda de ingressos para primeiro clássico contra o Cruzeiro na Arena MRV

Caso os ingressos não se esgotem durante as vendas online, os postos físicos serão abertos nos dias 20 (das 11 horas até 18 horas) e 22 (das 11 horas até 16h45), ambos na bilheteria da Arena MRV (Rua Cristina Maria de Assis, 410). O Galo informa que, nos pontos de venda, só serão aceitos cartões de crédito e dinheiro como forma de pagamento.

Classificação e jogos Brasileirão

O Atlético-MG quer a primeira vitória em clássicos com o Cruzeiro na Arena MRV não só para ficar na história, mas também para entrar de vez na briga por uma vaga no G-6 do Brasileirão. Antes de pegar o rival, o time do técnico Felipão enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira, às 19 horas, no Allianz Parque, pela 27ª rodada.

Atualmente na nona colocação com 40 pontos, o Alvinegro está a apenas dois do Fortaleza, primeiro time na zona de classificação para a pré-Libertadores, e com quatro de desvantagem para o adversário da vez Verdão, que abre o G-4.

Confira informações gerais sobre a venda de ingressos para Atlético-MG x Cruzeiro:

PREÇOS JÁ COM DESCONTOS PARA SÓCIOS (VÁLIDOS SOMENTE NA VENDA ON-LINE)

Brahma Norte (Portão 4)