Asensio faz treinos individuais com bola e se aproxima de voltar a jogar pelo PSG

O atacante Marco Asensio voltou a treinar com bola na manhã dessa quarta-feira e está cada vez mais próximo de voltar a jogar pelo Paris Saint-Germain após sofrer lesão no pé.

Apesar de ter ido ao campo do CT do clube parisiense, o atleta espanhol realizou apenas trabalhos individuais, ou seja, ainda não está liberado pelo departamento médico para treinar sem restrições e com seus companheiros. No entanto, o retorno aos gramados está mais próximo do que nunca.