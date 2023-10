Argentina vence Peru com dois de Messi e abre cinco pontos para o Brasil nas Eliminatórias

Em Lima, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, a Argentina jogou contra o Peru e venceu pelo placar de 2 a 0. Na partida desta terça-feira (17), Lionel Messi, ao marcar duas vezes, assumiu o protagonismo e deu o triunfo para o time visitante.

Com o resultado, a equipe de Lionel Scaloni segue com 100% de aproveitamento na competição, ocupando a liderança isolada da tabela ? com 12 pontos, tem cinco de frente para o vice Uruguai. O Peru, por sua vez, continua em busca da primeira vitória: campanha de quatro jogos, um empate e três derrotas.

O próximo jogo da Argentina na disputa será um clássico em casa, no Monumental de Núñez, contra o Uruguai. A partida será realizada às 21h (de Brasília) do dia 16 de novembro, uma quinta-feira. Por outro lado, o Peru vai até o Estádio Hernando Siles para encarar a Bolívia, no mesmo dia, mas às 17h.