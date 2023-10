Após "entorse importante" no joelho, Neymar fará exames nesta quarta-feira

"Essas primeiras 24 horas são muito importante para vermos como o joelho vai responder, o inchaço que vai apresentar. Os exames de imagem vão definir e colaborar com o diagnóstico definitivo. Muito cedo para falarmos (em rompimento do ligamento cruzado), vamos aguardar os exames com calma e avaliar", concluiu o médico.

Aos 43 minutos do primeiro tempo, acusando dores no joelho esquerdo após chegada rival sem contato direto, o camisa 10 da 'Amarelinha' imediatamente sinalizou substituição e saiu de campo chorando, na maca, sem conseguir apoiar os pés no chão na ida ao vestiário.

Tanto os brasileiros quantos os uruguaios, em campo, demonstraram preocupação imediata com a contusão da estrela do Al-Hilal.

Neymar, inclusive, saiu amparado pelo departamento médico da 'Amarelinha' ao ser encaminhado para os vestiários. Ao deixar o estádio, o craque, de muletas, cumprimentou crianças próximo à zona mista.

Com o revés por 2 a 0 nesta terça-feira, Fernando Diniz perdeu seu primeiro jogo no comando da Seleção. A equipe 'amarelinha' estaciona nos sete pontos, com campanha de duas vitórias, um empate e um revés. Já o time da casa iguala a pontuação do Brasil, mas pelos critérios de desempate, assume o segundo lugar da tabela de classificação das Eliminatórias ? atrás apenas da Argentina.