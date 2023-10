Yan Couto se desculpa após fala polêmica sobre Daniel Alves e afirma: "Foi no sentido do futebol"

Nota oficial de Yan Couto. (Foto: Reprodução)

A declaração de Yan aconteceu na primeira coletiva do jogador como jogador do Brasil, há poucos dias. Na fala, o atleta afirma que Dani Alves é seu ídolo e aborta características de jogo: "Meu ídolo é o Daniel Alves, não tem como ser outro, cresci assistindo a ele pela TV, é um ídolo para muita gente, fez uma história linda na Seleção, pelos clubes que passou. É uma referência, até pelo estilo de jogo, a altura. É uma referência também defensivamente, acho que posso ser mais agressivo e mais completo".

Veja também:



Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Yan Couto deve ser titular da Seleção Brasileira na partida desta terça-feira diante do Uruguai, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Centenário, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O time do técnico Fernando Diniz ocupa a segunda colocação com sete pontos, dois a menos que a Argentina.