Vidal projeta duelo com a Venezuela e cita firula de Soteldo: "Medel sabe o que fazer"

O meio-campista Arturo Vidal está machucado, mas não deixou de comentar o próximo duelo da seleção do Chile nas Eliminatórias, diante da Venezuela. A partida marcará o reencontro do zagueiro Gary Medel com o atacante Soteldo.

Eles se envolveram em uma confusão na vitória do Santos sobre o Vasco, por 4 a 1, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quando o Peixe já vencia por 3 a 1, o baixinho fez um firula e subiu na bola, provocando um tumulto entre jogadores de ambos os times. A briga generalizada resultou em três expulsões.

Um deles foi o próprio Medel, que foi um dos primeiros a se revoltar com o gesto de Soteldo e partir para cima dos santistas. O meia Lucas Lima e o volante Rodrigo Fernández, do clube paulista, foram os outros a serem advertidos. Confira o lance no vídeo abaixo: