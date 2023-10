Veja como joga o volante Aníbal Moreno, alvo do Palmeiras para 2024

Antigo desejo, Aníbal Moreno está perto de ser contratado pelo Palmeiras. O negócio pelo volante do Racing ainda depende de pequenos detalhes burocráticos e da realização de exames médicos, mas de acordo com a imprensa argentina, já há um acordo verbal entre as partes.

Titular do Racing e formado nas categorias de base do Newell's Old Boys, o jogador de 24 anos foi alvo do Verdão na última janela de transferências. Em carência de volante de marcação, o Alviverde tentou contratar o atleta, mas a novela não teve final feliz.

Em entrevista coletiva na última semana, Leila Pereira confirmou que o Verdão busca "três ou quatro" reforços para 2024. Mas como joga, pois, Aníbal Moreno?