Vasco x Fortaleza: saiba onde assistir, mais informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro

Após três vitórias seguidas que o tiraram da zona do rebaixamento, o Vasco da Gama teve sua reação interrompida e vem de uma derrota e um empate no Campeonato Brasileiro. De volta ao Z4, o Cruzmaltino tem o Fortaleza pela frente na 27ª rodada, nesta quarta-feira, em São Januário, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: O jogo será transmitido pela TV Globo, na televisão aberta, e pelo Premiere, no pay-per-view.

A goleada sofrida diante do Santos na Vila Belmiro e o empate sem gols contra o São Paulo, em casa, deixaram o Vasco na 17ª posição, com 27 pontos. Com apenas um ponto de desvantagem para o Bahia, que enfrenta o Goiás fora de casa no mesmo dia e horário, a equipe de São Januário precisa de uma vitória e secar os adversários para sair da zona da degola nesta rodada, antes do clássico contra o Flamengo no próximo domingo.