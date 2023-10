Vasco abre venda de ingressos para o clássico contra o Flamengo pelo Brasileião

O Vasco divulgou informações sobre ingressos para sua torcida no clássico contra o Flamengo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16 horas (de Brasília) desse domingo, no Maracanã, com mando dos rubro-negros.

A venda de entradas começou nesta terça-feira, às 10 horas, para público geral, mas apenas no formato digital através do site do Rubro-Negro. No entanto, será necessária a retirada da entrada física em postos oficiais - que ainda não foram divulgados. A comercialização se encerra a uma hora do apito inicial.