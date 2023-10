Vanderlan diz que Palmeiras vai 'lutar por coisas grandes' no Brasileirão

"Jogo no Allianz Parque é sempre difícil para o adversário. Sabemos da qualidade do Atlético-MG, sabemos como eles jogam. Será uma grande partida e vamos dar o melhor para conquistar os três pontos e seguir de cabeça erguida no Brasileiro. O campeonato só acaba na última rodada e nós ainda vamos lutar por coisas grandes este ano", afirmou.

O lateral-esquerdo, reserva de Piquerez, também fez uma análise positiva individual de sua temporada.

"Consegui evoluir bastante, mais do que no ano passado, e já fiz mais jogos. No conceito técnico, tático, físico, meu objetivo é evoluir em todas as áreas, a cada jogo, a cada treino. Sempre melhorar", finalizou.

