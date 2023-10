Sob comando de Sylvinho, Albânia vence Bulgária em amistoso internacional

Albânia e Bulgária se enfrentaram no Air Albania Stadium na tarde desta terça-feira. Com gols de Qazim Laci e Ernest Muçi, a seleção da Albânia, comandada pelo brasileiro Sylvinho, venceu o jogo por 2 a 0.

A seleção de Albânia volta a campo no dia 17 de novembro, em duelo contra a Moldávia, válido pelas Eliminatórias para a Eurocopa. Em caso de vitória, a seleção albanesa já garantirá uma vaga para a Eurocopa de 2024.

Apenas para cumprir tabela, a seleção búlgara entra em campo pelas Eliminatórias da Eurocopa no dia 16 de novembro, diante da Hungria. A Bulgária não tem mais chances de classificação para a competição e está na lanterna do Grupo G, com apenas dois pontos.