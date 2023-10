São Paulo desembarca em Goiânia para encarar o Goiás pelo Campeonato Brasileiro

No final da tarde desta terça-feira, o elenco do São Paulo desembarcou em Goiânia (GO) para compromisso pela 27ª rodada do Brasileirão. O confronto contra o Goiás está marcado para acontecer às 21h30 (de Brasília), no Estádio da Serrinha.

Para a partida, o técnico Dorival Jr. terá as voltas dos recuperados de lesão Erison e Gabriel Neves. Rafinha e Beraldo cumpriram suspensão e também reforçam o Tricolor.

Em compensação, Arboleda, Calleri, Igor Vinícius, Galoppo e Marcos Paulo seguem tratamento e estão fora do confronto. Outro desfalque certo é Patryck, que já se apresentou à Seleção Brasileira para a disputa do Pan-Americano. Moreira, por sua vez, foi cortado da lista por conta de uma lesão leve na coxa.