Santos lança linha de bonés inspirada na história do clube

O Santos anunciou nesta terça-feira uma parceria com a Official League para a confecção de bonés sob medida e exclusivos inspirados na rica histórica do clube.

A marca, que vende produtos para o mercado norte-americano, promete expandir ainda mais a imagem do Peixe fora do país. Dois modelos já estão prontos e foram revelados pelo Santos: um de cor preta, com o símbolo do cube e uma coroa, além das bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos.

Já o outro aparece na cor predominantemente branca, com a coroa do Rei Pelé e o número 10 na parte da frente do boné.