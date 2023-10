Santos firma acordo para venda de placas publicitárias em jogos da equipe no Brasileirão

O acordo também garante a manutenção dos valores mesmo que o Peixe seja rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro.

No momento, o Santos ocupa o 15º lugar da tabela, com 30 pontos, sendo três de vantagem para o Z4. A equipe vem de três vitórias consecutivas na competição e ganhou um novo ânimo na briga contra o descendo.

O próximo compromisso do time de Marcelo Fernandes é nesta quinta-feira, diante do vice-líder Red Bull Bragantino. A partida está marcada para as 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Brasileirão.