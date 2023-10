Rafinha confirma renovação com o São Paulo por mais uma temporada

Rafinha continuará no São Paulo em 2024! O lateral direito confirmou que acertou a renovação com o clube por mais uma temporada. O anúncio aconteceu na última segunda-feira, durante o programa "The Noite", do SBT.

O jogador de 38 anos disse que o novo vínculo seria assinado depois da gravação da entrevista. Ele também garantiu que esse será o seu último ano atuando profissionalmente, reafirmando o desejo pela aposentadoria.

Rafinha chegou ao São Paulo em 2022, depois de ser rebaixado com o Grêmio. O experiente atleta foi titular da equipe tanto com Rogério Ceni quanto sob o comando de Dorival Júnior, sendo uma das peças-chave para conquista da Copa do Brasil neste ano.