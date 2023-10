Quem fica e quem sai? Sete jogadores estão em fim contrato com o Santos

O uruguaio Maximiliano Silvera foi o último reforço do clube a fazer sua estreia neste ano, mas a demora foi recompensada. Na sua primeira partida pelo Peixe, diante do Palmeiras, o atacante deu assistência para Marcos Leonardo virar o placar e garantir a vitória no clássico.

Classificação e jogos Brasileirão

As amostras ainda são pequenas, mas se o jogador continuar correspondendo dentro de campo, pode ser mantido para a próxima temporada. Ele estava livre no mercado antes de assinar com o Santos, após uma passagem sem brilho pelo Necaxa, do México.

Quem não deve ficar para 2024 é o trio do Água Santa, contratado ao término do Campeonato Paulista. O lateral-direito Gabriel Inocêncio, o meia Luan Dias e o atacante Bruno Mezenga não agradaram e têm recebido poucas oportunidades. Alguns deles têm ficado de fora até mesmo do banco de reservas.

O último da lista é o volante Camacho. O atleta veio do Corinthians em 2021 e foi útil para o técnico da época, Fernando Diniz. Com o passar do tempo, acabou perdendo espaço e tem sido pouco utilizado na equipe.

Para além do elenco profissional, há um Menino da Vila com situação indefinida: Renyer. Destaque na base, o jogador teve que lidar com uma série de lesões no início de sua carreira, após ter sido promovido pelo português Jesualdo Ferreira, em 2020. O jovem é reserva do time sub-20 e pode deixar o clube no fim do ano.