Pulisic e Reyna marcam, e Estados Unidos goleiam Gana em amistoso

Já a Gana terá um desafio válido pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026. Pela primeira rodada, os ganeses enfrentarão a seleção de Madagascar no dia 13 de novembro,com horário ainda a definir.

Os gols do jogo

O primeiro gol do confronto saiu aos 12 minutos. Dest tabelou com Balogun, que devolveu para o lateral. O defensor disparou e tocou novamente para o camisa 20, que cruzou na área. A zaga ganesa até tentou tirar, mas a bola sobrou com Giovani Reyna. O jogador do Borussia Dortmund apenas finalizou forte para abrir o marcador.

Com 18 minutos, a Gana cometeu um pênalti. Weah caiu dentro da área após um toque do defensor ganês e Pulisic foi para a cobrança. Da marca da cal, o camisa 10 estadunidense bateu no meio do gol e fez o segundo de sua seleção: 2 a 0.

O terceiro gol dos Estados Unidos saiu três minutos depois do segundo. A zaga da seleção de Gana vacilou na saída de bola e Weah, esperto, roubou do lado esquerdo do ataque. O atacante tocou para Balogun, que foi matador dentro da área, fez o giro para tirar a marcação e bateu no alto.