Por lesão na coxa, Moreira, do São Paulo, é cortado da disputa do Pan-Americano pelo Brasil

Por lesão grau 1 no posterior da coxa direita, João Moreira, do São Paulo, foi cortado da Seleção Brasileira sub-23 para a disputa do Pan-Americano, em Santiago, no Chile. O zagueiro Miranda, do Vasco, foi chamado para o lugar do defensor. A informação foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela Gazeta Esportiva.

No final de 2022, o lateral rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jovem voltou a jogar no dia 2 de agosto, em partida do Paulista sub-20.