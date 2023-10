Palmeiras renova contrato com Thalys, destaque do sub-20, até 2026

O Palmeiras anunciou na noite desta terça-feira que renovou o contrato do jovem Thalys, Cria da Academia e destaque do sub-20. O novo acordo com o meio-campista de 18 anos é válido até outubro de 2026, enquanto o vínculo antigo ia até 2025.

"Muito feliz pela renovação, é fruto de muito trabalho diário. Minha trajetória no Palmeiras tem sido especial demais, com importantes títulos conquistados e momentos que levarei para sempre. Quero continuar escrevendo essa história por muito tempo, sendo campeão por esse time que já fez tanto por mim", destacou.

Thalys iniciou sua jornada ao se destacar no futebol alagoano e indo para o Palmeiras em 2021. Já na temporada seguinte, o meia foi protagonista nas conquistas da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista sub-17. Em 2022, foram 15 gols marcados em 31 jogos.