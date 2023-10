São Paulo é o time com maior média de posse de bola no Campeonato Brasileiro

Classificação e jogos Brasileirão

O rival paulista melhor colocado no ranking é o Palmeiras, que figura no quinto lugar, com índice de 53,45%. O Corinthians é o décimo, com 48,98%, enquanto o Santos ocupa a 15ª colocação, com 46,22%.

Todos os clubes acumulam os mesmos 26 jogos disputados no Brasileirão. Assim, somam números iguais de minutagem para amostragem — com exceção para o tempo de acréscimos — e realização dos cálculos.

Após flertar com o risco de rebaixamento, o São Paulo se recuperou no Brasileirão após conquistar duas vitórias e um empate nos últimos três jogos. Agora, o Tricolor aparece na décima colocação do torneio, com 35 pontos, oito a mais que o Vasco, primeiro time da zona do rebaixamento.

Por fim, em busca de manter a sequência invicta e com a premissa de ter a posse da bola, o São Paulo visita o Goiás, às 21h30 (de Brasília) de amanhã (18), no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). O embate é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

