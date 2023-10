Neymar lesiona joelho, deixa campo chorando e precisa ser substituído no primeiro tempo de Uruguai x Brasil

Má notícia para a Seleção Brasileira. Durante a partida desta terça-feira (17) contra o Uruguai, no Estádio Centenário, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, Neymar sentiu lesão no joelho esquerdo e foi substituído ainda no primeiro tempo.

Aos 43, Neymar tentou jogada individual pela intermediária, recebeu a marcação uruguaia e, com o choque, desabou no chão. Com muitas dores no joelho esquerdo, o camisa 10 imediatamente sinalizou substituição e, aos prantos, deixou o campo de maca.

Tanto os brasileiros quantos os uruguaios, em campo, demonstraram preocupação imediata com a contusão da estrela do Al-Hilal.