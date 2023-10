Mbappé e Pavard comandam virada da França sobre a Escócia em amistoso

O jogo entre França e Escócia

No início da partida, a Escócia aproveitou o ritmo lento da França e falha na defesa para abrir o placar na sua primeira finalização. Aos dez minutos, Kamavinga recuperou a bola na sua área e tocou errado para Gilmour, que ficou na cara do gol e finalizou de primeira para colocar os escoceses na frente.

Os franceses ficaram mais atentos depois do gol e passaram a controlar o jogo. Aos 15 minutos, Pavard aproveitou cobrança de escanteio e subiu no primeiro pau para cabecear para o fundo da rede. Nove minutos depois, mais um gol do lateral, que apareceu na área para completar cruzamento de Mbappé e virar para a França.

Aos 40 minutos, Giroud foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti para a França após revisão do VAR. Na cobrança, Mbappé finalizou no canto superior direito para ampliar a vantagem.

No segundo tempo as duas seleções diminuíram o ritmo, mas a França mostrou a superioridade técnica com a bola no pé e chegou ao quarto gol aos 24 minutos. Após troca de passes pela esquerda, Thuram cruzou na pequena área, Griezmann carimbou o travessão e Coman aproveitou o rebote para estufar a rede. No restante da partida a Escócia não conseguiu criar jogadas de perigo e a França apenas administrou o resultado.