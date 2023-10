Marcos Leonardo, do Santos, fez mais gols do que os três centroavantes da Seleção juntos em 2023

O atacante Marcos Leonardo vive mais uma temporada goleadora com a camisa do Santos. Decisivo para o Peixe na briga contra o rebaixamento, o jogador é responsável por metade dos gols da equipe nos últimos três jogos e disputa a artilharia do Campeonato Brasileiro com Tiquinho Soares, do Botafogo.

Os excelentes números do camisa 9 o credenciam para ser cogitado nas convocações de Fernando Diniz para a Seleção Brasileira. Apesar do lobby, o treinador chamou três jogadores já conhecidos para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias: Richarlison, Matheus Cunha e Gabriel Jesus.

As estatísticas de Marcos Leonardo nesta temporada, porém, contrariam a decisão de Diniz. Neste ano, o atacante santista marcou mais gols do que os três centroavantes do Brasil somados.