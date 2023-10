Marcelo Fernandes quer Santos com pé no chão e focado em se afastar do Z-4: "Não tem plano B"

O técnico efetivado Marcelo Fernandes quer um Santos com pés no chão apesar da boa fase e focado para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao programa Arena SBT, o comandante afirmou que só pensa em tirar o perigo de queda das costas do Peixe.

"A gente aqui é bem pé no chão, não se empolga com absolutamente nada. Principalmente eu e minha comissão. A gente tem um campeonato com um Plano A, não tem Plano B. Estamos bem cientes disso. É sair lá de baixo, da zona ruim, para deixar o Santos no seu devido lugar", revelou Marcelo Fernandes.