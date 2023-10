Internacional faz seu último treino antes do jogo contra o Bahia pelo Brasileirão

O Internacional fez seu último treino antes do duelo diante do Bahia na manhã desta terça-feira. O jogo é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e está marcado para esta quarta-feira às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

O treinador Eduardo Coudet optou por um treino fechado, visando ajustar os últimos detalhes para o confronto.

Coudet tem uma grande dor de cabeça para o jogo. O Internacional terá o desfalque de nove atletas para o jogo: Rochet, Aránguiz, Johnny, Enner Valencia, Matheus Dias e Thauan Lara, que estão servindo suas seleções, e Igor Gomes, Nico Hernández e Renê, que cumprem suspensão por conta de terem levado o terceiro cartão amarelo.