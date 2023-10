Internacional anuncia renovação com Gabriel até o final de 2025

O Internacional anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato do volante Gabriel. O jogador de 31 anos, que tem passagens por Palmeiras e Corinthians, estendeu seu vínculo com o Colorado, que terminava no final deste ano, por mais duas temporadas.

Gabriel chegou ao Internacional no início de 2022, depois de deixar o Corinthians. Logo de cara, o volante se tornou titular absoluto e ganhou grande importância dentro do elenco Colorado. No meio da temporada, chegou a ser capitão da equipe durante seis partidas. O jogador falou sobre seus objetivos no clube.

"Estamos buscando fazer história, ganhar títulos. A gente sabe que é um clube que vive disso, de taças e conquistas. Desde o primeiro dia que eu cheguei, já falei disso e continuo aqui depois de quase dois anos com a mesma mentalidade de ganhar e ser campeão. Acho que isso é que move tudo. Então, estou muito feliz. Espero continuar escrevendo a história, não deixar ela no meio do caminho, porque tenho certeza que nós vamos chegar em coisas grandes", disse.