Inter anuncia promoções para sócios na partida contra o Santos pelo Brasileirão; confira

Antes de enfrentar o Santos, o Internacional tem o confronto com o Bahia nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 27ª rodada do Brasileirão. Embalado após a vitória no Gre-Nal, o time do técnico Eduardo Coudet terá uma sequência de jogos contra times da parte de baixo da tabela para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento e sonhar com uma vaga na próxima Libertadores.

Atualmente, o Colorado ocupa a 12ª colocação com 32 pontos, uma diferença de 10 para o Fortaleza, primeiro time dentro do G-6, e só cinco acima do Vasco, que abre o Z-4.