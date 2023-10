Inglaterra vira sobre a Itália com dois de Kane e garante classificação à Euro 2024

A Inglaterra garantiu sua participação na Eurocopa de 2024 com uma vitória de virada sobre a Itália nesta terça-feira, pela oitava rodada do Grupo C das Eliminatórias. Na reedição da última final do torneio, os ingleses venceram por 3 a 1 em Wembley, com gols de Harry Kane (2) e Marcus Rashford. Scamacca abriu o placar para os italianos.

Líderes do grupo, os donos da casa entraram em campo invictos nas Eliminatórias, com quatro vitórias em um empate. Com o triunfo desta terça-feira, a Inglaterra chegou a 16 pontos. Como Ucrânia e Itália, únicas seleções que poderiam lhe ultrapassar, se enfrentam na última rodada, os ingleses garantiram a permanência na zona de classificação. A equipe volta a campo no dia 17 de novembro, para jogar contra Malta, às 16h45 (de Brasília), em Wembley.