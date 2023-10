Grêmio x Athletico: escalações, desfalques e onde assistir ao duelo do Brasileirão

O Grêmio vem de uma derrota no Gre-Nal 440 por 3 a 2, desperdiçando a chance de voltar à vice-liderança da competição, que atualmente pertence ao RB Bragantino. No entanto, para se firmar ainda mais no G-4, o time gaúcho aposta no bom aproveitamento jogando como mandante: terceira melhor campanha no quesito com dez vitórias, dois empates e uma derrota - aproveitamento de cerca de 82%.

O técnico Renato Gaúcho terá, ao menos, dois desfalques prováveis para o duelo com os paranaenses: o volante Villasanti está com a seleção paraguaia e não deve ter condições de jogo, e o meio-campista Carballo segue no departamento médico em recuperação de uma lesão no púbis.

Também com jogadores convocados para a Data Fifa, o único que deve ser desfalque é o atacante Canobbio, que será reforça o Uruguai para o duelo diante da Seleção Brasileira nesta terça, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Uma opção para o técnico Wesley Carvalho é a entrada de Cuello, que atua com as mesmas características no lado direito ofensivo.

GRÊMIO X ATHLETICO

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: 18 de setembro de 2023 (quarta-feira)