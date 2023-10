Goiás x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Após a pausa para a data Fifa, o São Paulo volta a campo nessa quarta-feira para pegar o Goiás, pela 27ª rodada do Brasileirão. O confronto está marcado para acontecer às 21h30 (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).

Para a partida, o técnico Dorival Jr. não poderá contar com os lesionados Arboleda, Igor Vinícius, Galoppo, Marcos Paulo e Calleri, que não tiveram seu quadro de recuperação atualizado. Suspenso, Nathan é outro desfalque.

Convocados para representar suas seleções, Ferraresi e James Rodríguez são dúvidas para o confronto. Já Patryck, que se apresentou à Seleção Brasileira para o Pan-Americano, está fora do duelo. Por conta de uma lesão leve na coxa, Moreira foi cortado do torneio no Chile.