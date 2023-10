Gabriel Menino diz que período sem jogos foi importante para "trabalhar mentalmente"

A reta final do Brasileiro para o Verdão começa no Allianz Parque nesta quinta-feira e Gabriel Menino valorizou a importância da torcida para esta caminhada derradeira.

"A torcida é o 12º jogador. Eles são muito importantes para nós. Nos apoiam do começo ao fim e espero que não seja diferente nesse final de temporada. Toda a festa que eles fazem nas finais, semifinais, a gritaria no Allianz. Agora precisamos ainda mais deles para nos sentirmos confiantes. Tenho certeza de que eles farão o melhor para conseguirmos voltar a vencer e seguir brigando pelo título do Brasileiro", destacou.

