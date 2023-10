Flamengo segue negociando renovação com Bruno Henrique

A expectativa é a de que as conversas permaneçam por mais algum tempo. Bruno Henrique, um dos principais jogadores da equipe, chegou ao Flamengo em 2019 e participou de todos os títulos com o elenco desde então. Na última temporada, sofreu uma lesão grave no joelho que o afastou dos gramados por 10 meses.

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Cruzeiro, às 19h (de Brasília), no Mineirão. Será a estreia do técnico Tite no comando da equipe. O Rubro-Negro ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, 11 a menos que o líder Botafogo.