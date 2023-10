Di María decide encerrar trajetória pela seleção argentina após a Copa América 2024

O atleta de 35 anos ainda comentou sobre uma possível volta para o Rosário Central, clube em que foi revelado.

"Estava sempre na minha cabeça. Como voltar ao Benfica, era voltar ao Central. Já disse muitas vezes. Não gosto muito de falar nisso, porque depois começo a falar, a falar e acaba que nunca acontece. O meu contrato aqui [no Benfica] termina em 2024 e é óbvio que essa opção existe. Tenho um relacionamento muito bom com o Gonzalo, que é o presidente do Central, converso muito com ele", afirmou.

Além de marcar na final da Copa do Mundo contra a França, Di María foi o autor do gol do título da Copa América conquistada pela Argentina sobre o Brasil em 2021, no Maracanã.

Pela seleção, Di María tem 134 jogos, 29 gols e os títulos da Copa do Mundo (2022), da Copa América (2021) e da Finalíssima (2022), além de uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos (2008).