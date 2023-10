Deco se encontra com Vitor Roque e tenta antecipar transferência do atacante ao Barcelona

"Sabemos que não depende apenas do esforço do clube. Há uma parte que sim e outra que não. Vamos ver o que podemos fazer. É um jogador que contratamos para o presente e para o futuro, acreditamos muito nele, mas temos que esperar um pouco e ver como podemos resolver isso. Se não for agora, será em julho com certeza", disse Deco em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo.

O fair play financeiro é o grande empasse do Barcelona. O teto salarial do time espanhol caiu de 649 milhões para 270 milhões de euros. Por isso, o clube terá que vender jogadores, fechar patrocínios ou conseguir outras fontes de renda para abrir espaço para o atacante. A dúvida sobre quando chegará ao Barcelona não incomoda o jogador, que pregou foco no Athletico até a transferência acontecer.

"São conversas positivas de que tudo pode acontecer em janeiro, mas se não acontecer também cabeça boa, cabeça tranquila e focado aqui no Athletico por enquanto. Sempre procuro ficar com a mente tranquila, procuro trabalhar diariamente, agora focado em recuperar da lesão. Eu acho que isso é o mais importante no momento", afirmou o jogador em entrevista ao Mundo Deportivo.