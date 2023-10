Coritiba x Cuiabá: onde assistir, informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Em compromisso válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba recebe o Cuiabá nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília). O jogo acontecerá no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), e terá transmissão do Premiere.

Apesar de ocupar a vice-lanterna da competição, o Coritiba apresentou evolução nas últimas rodadas e ainda sonha em se livrar da degola. Com as vitórias contra Athletico-PR (2 a 0) e Atlético-MG (2 a 1), a equipe chegou aos 20 pontos e está a oito de distância do Bahia, 16º colocado.

Na tentativa de aproveitar o bom momento, o técnico Thiago Kosloski terá que promover duas mudanças na defesa. Jean Pedroso e Thalisson Gabriel farão a dupla de zaga titular, já que o capitão Henrique está suspenso e o chileno Kuscevic se recupera de uma fratura no rosto.