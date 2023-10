Corinthians x Internacional: veja informações e onde assistir ao jogo válido pela Libertadores feminina

Corinthians e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, em jogo válido pela semifinal da Copa Libertadores feminina. O duelo será disputado às 21h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá.

As Brabas possuem 100% de aproveitamento no torneio, com quatro vitórias, 16 gols marcados e e nenhum sofrido. O Timão avançou em primeiro lugar no grupo C com nove pontos e passou pelo América de Cali nas quartas de final, batendo as colombianas por 4 a 0.

Para o duelo, a dúvida do Corinthians é a zagueira Andressa, que testou positivo para covid-19 nos últimos dias e já desfalcou a equipe nas vésperas das quartas.